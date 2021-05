Turgåarar i god behald etter snøskred i Oppdal

innenriks

– Vi har konkludert med at det ikkje er andre personar der. Det er stor skredfare, så det medfører òg fare å sende bakkemannskap i søk, seier operasjonsleiar Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt til NRK.

Store mannskap, inkludert Sea King, Norsk Luftambulanse, brann og hundeekvipasje, deltok i søket, opplyste operasjonsleiar Kirsten Bergstrøm til Adresseavisen i 14.40-tida.

Dei tre turgåarane var i to ulike turfølgje. Ein enkeltperson varsla om skredet, medan også ein far og son er gjort greie for.

