16-åring avviser terrorplanar: – Laga gift fordi han var nysgjerrig

16-åringen frå Syria er tiltalt for terrorførebuingar og deltaking i terrororganisasjonen IS.

– Han planla terrorangrep ved bruk av gift eller eksplosiv. Det vart òg avdekt ein mistanke om at han i løpet av kort tid ville teste gifta, sa aktor Marit Formo i innleiingsforedraget sitt.

Guten forklarte at han prøvde å lage ei gift etter at han kom i kontakt med ein person som gav han ei oppskrift.

– Eg laga gifta fordi eg var nysgjerrig. Eg hadde ikkje til hensikt å skade nokon. Det var rett og slett av rein nyfikne, sa han via tolken sin.

I retten måtte han mellom anna svare for meldinga «inshallah, eg skal starte med jihad snart», som vart send på ei meldingsteneste. Han forklarte at han skulle tøffe seg.

Ei anna melding om at han hadde laga ei gift som han skulle gi til «de vantru», kalla han løgn.

Mente IS var bra

Guten innrømde å ha søkt på Den islamske staten på internett sidan han var nysgjerrig, men framheva at han søkte på ulike ting som eit tidsfordriv.

Guten avviste at han har vore IS-medlem og sa at han berre har skrive med personen som gav han giftoppskrifta. I dag har han endra meining om terrororganisasjonen.

– Før eg hamna i fengsel, trudde eg det var ein bra organisasjon fordi eg var påverka av mykje av det eg såg på YouTube, men etter at eg hamna i fengsel ser eg at det ikkje er ein bra organisasjon, fortalde 16-åringen.

Seinare avviste han at han hadde sett det på YouTube. Han presiserte at han byrja å hate IS etter at han vart piska i Syria, men at han byrja å like dei igjen då han las om det på internett i Noreg under koronapandemien.

Vart ikkje avhøyrde

Guten, som snakkar dårleg norsk, har ikkje vilja la seg avhøyre av PST.

– Eg var redd for at dei skulle lure meg. Eg var redd for at eg skulle tilstå noko eg ikkje har gjort. Det er sånn dei gjer det i Syria, sa han.

Hans forsvarer, advokat Andreas Berg Fevang, har tidlegare avvist at klienten hans hadde terrorplanar.

– Eg ønskjer berre å bli ferdig med denne saka og leggje det bak meg, sa 16-åringen i retten.

Saka går for lukka dører i Oslo tingrett mellom 18. og 31. mai. Pressa får følgje saka, men har gitt delvis referatforbod. Det knyter seg i hovudsak til forhold som kan identifisere tiltalte.

16-åringen vart arrestert og sikta 4. februar.

Skal ha svore truskap til IS

I tiltalen blir det mellom anna hevda at tiltalte:

* Avla truskapseid til IS og overførte 1.390 kroner til ein nettstad med IS-propaganda.

* Delte tekstar, lydfiler og nyheiter om IS, skreiv meldingar, deltok i diskusjonar og gav råd til andre deltakarar i gruppene han var med i.

* Hjelpte IS i å spreie propaganda, mellom anna ved å laste ned og publisere fleire propagandavideoar på Twitter, og laga ein instruksjonsvideo om korleis andre kunne publisere IS-videoar utan at dei vart fanga opp og stansa.

Bombekurs

Påtalemakta meiner òg at han:

* Tok nettbasert kurs i produksjon av eksplosive innretningar.

* Lasta ned og gjorde seg kjent med ei lang rekkje dokument som omhandlar bombeproduksjon og -detonasjon, gisseltaking og drapsmetodar og ulike giftstoff og verknaden av dei.

* Gjorde ei rekkje anteke terrorrelaterte søk på Google og andre søketjenester på nettet, mellom anna på «overfylte/trafikkerte stader i Noreg», «underhaldningsstader i Norege» og «nattklubbar i Norge».

