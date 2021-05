Dei viktigaste koronanyheitene tysdag

innenriks

FHI meiner kommunane framover kan koronavaksinere sju dagar i veka, etter at EMA vedtok at Pfizers koronavaksine kan oppbevarast i kjøleskap i opptil éin månad. Folkehelseinstituttet (FHI) opplyser at Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har vedteke at Pfizers koronavaksine kan oppbevarast i vanlege kjøleskap i 2–8 grader i opptil éin månad viss vaksineglasa ikkje er opna.

Trondheim kommune fryktar eit større smitteutbrot. Det er registrert 33 nye koronatilfelle i kommunen sidan fredag. I Trondheim har smittetala halde seg låge over lang tid, men tala for dei siste dagane skaper bekymring. Sidan fredag er det registrert 33 nye koronatilfelle i Trondheim – ein tredel av dei smitta har ukjend smitteveg.

Norsk kreftmedisin kan vere effektiv mot alvorleg koronasjukdom. Det norske legemiddelselskapet Bergenbio opplyser at ein ny studie viser at medisinen har potensial til å auke delen som overlever utan å trenge respiratorbehandling, for meir enn 50 prosent av covid-19-pasientane som er innlagt på sjukehus. Det er legemiddelet bemcentinib som har vorte brukt i studien.

Tysdag var det 114 innlagde koronapasientar på norske sjukehus. Det er ein auke på 13 pasientar frå dagen før. 22 av pasientane får respiratorbehandling, og 39 ligg på intensivavdeling. Sidan februar i fjor har 119.500 personar fått påvist koronasmitte her i landet, viser førebelse tal frå det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS).

Frå førstkommande fredag blir nesten alt som har vore koronastengt i Danmark gjenopna. Unntaket er nattklubbar og diskotek. Fredag kan ein òg besøkje badstover, badeland, leikeland, kasino og innandørsanlegg i dyrehagar. For å sleppe inn, må ein vise eit koronapass som stadfestar at ein er fullvaksinert, har vorte frisk etter koronasmitte eller nyleg har testa negativt.

Premierekampen i Toppserien er utsett på grunn av koronasmitte. Årsaka er at ein Lillestrøm-spelar har testa positivt, skriv Romerikes Blad. Dermed blir oppgjeret mellom LSK Kvinner og Lyn kommande helg utsett. Den aktuelle spelaren skal ha teke den positive virustesten etter ein treningskamp mot Kolbotn laurdag. Heile LSK-troppen skal testast for virus tysdag.

