Derfor tek Tix av brillene under Eurovision-showet

Andreas Haukeland, kjent som Tix, framfører låten som artist nummer ni på scena i semifinalen på tysdag i Eurovision Song Contest i Rotterdam.

Tidlegare har brillene vore på til kvar tid, men tysdag kveld vil TV-publikummet sjå han utan under mellomspelet på låten.

Tics i auga

– Det er dritvanskeleg å gjere. Det er noko av det vanskelegaste eg kan gjere på ei scene. Under prøva i dag var det litt enklare å ta dei av, for eg hadde ikkje like mange tics i auga. Men det kjem mykje uansett, for eg reagerer på scenelyset, fortel artisten til NTB.

Tics blir mellom anna skildra som plutselege og raske, ufrivillige rørsler ved Tourettes syndrom, som Tix har vore open om at han har.

Han forklarer at låten handlar om «eit vesen som openbert burde ha vore oppe i himmelen, men som slit med sine greier og som ikkje klarer å kjenne att sin egen venleik og verdi». Dette blir understreka av at han blir halden i lenkjer av indre demonar.

– For meg er det viktig å vise publikum at kvifor dette tilsynelatande vakre vesenet er ein fallande engel. Kva er det vi ikkje ser? Og det ser du når eg tek av brillene, fortel Tix.

Tenkt på det lenge

Han har førestilt seg denne augneblinken lenge, men aldri sagt det til nokon.

– Tanken er å vise folk den svakheita som ein kanskje ville ha unngått å vise elles. Meldinga eg prøver å sende til folk er at sjølv di største svakheit kan snuast om til ein styrke, seier Tix.

– Eg trur det er viktig å vise folk ute i Europa at dette ikkje berre er ein dust med solbriller som kler seg «larger than life». Dei må skjønne at det er ei meining bak det. Og det opplevde vi då vi så direkteoverføringa frå pressesenteret i går, var det stor applaus, for då skjønte folk at det er derfor eg har på meg briller, seier han.

Før semifinalen fekk Tix sjanse til å ta ein nærare titt på trofeet har tek meg seg heim dersom han går heilt til topps i finalen på laurdag. Det står utstilt hos ein av sponsorane til konkurransen. Det vart mykje oppstuss rundt dette, og sponsoren vart etter kvart uroa for at det skulle gå i bakken og bli øydelagt.

– Eg bryr meg ikkje om det er øydelagt, sa ein lattermild norsk artist.

