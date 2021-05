Høgsterett forkasta anken til fysikalsk behandlar

innenriks

Han nekta straffskuld og anka dommen, men no har Høgsterett forkasta anken. Det betyr at han er dømd for fem av dei seks forholda han stod tiltalt for.

– Dette er i tråd med vårt syn, og vi er sånn sett fornøgd. Vi meiner dette er ei riktig avgjerd, seier aktor Tore Martin Søbak Gundersen til Gudbrandsdølen Dagningen om Høgsteretts avgjerd.

Jessica Nazareno Ellingsen, som var bistandsadvokat for fleire av dei fornærma kvinnene, seier klientane hennar er fornøgd med utfallet.

– Dei er veldig fornøgd med utfallet og at retten er samd med avgjerda frå lagmannsretten og dommen til tingretten. Kvinnene er fornøgd med at dei slepp belastninga ved å gå ein ny runde i retten, seier Ellingsen.

Mannen er òg dømd for overgrep mot ei kvinne som jobba for familien hans. I tillegg er han dømd til å betale kvinnene til saman rundt 500.000 kroner i oppreisning og erstatning. Tingretten frådømde òg mannen retten til å jobbe som behandlar i fem år.

(©NPK)