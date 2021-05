Johansen spår gjenopning – men det kan fort snu

innenriks

Talet på nye koronasmitta fall med 22,2 prosent i veke 19, ifølgje kommunen sine eigne tal. Samanhengande har Oslo kommune hatt nesten to månader med fallande smittetal.

– Dette kjem ikkje av seg sjølv. Det betyr jo at vi har valt riktige tiltak til riktig tid, at oslofolk gjer ein stor innsats, og at gjenopninga treffer bra, seier Johansen til NTB.

Det er fleire usikkerheitsfaktorar i biletet. Talet som testar seg har falle noko, og smittetala frå 17. mai-helga får ein ikkje på nokon dagar. Likevel er det mykje som peikar på at neste trinn i gjenopninga av Oslo blir varsla på ein pressekonferanse kommande fredag.

– Byrådet vil diskutere dette dei neste dagane. Det er viktig å prioritere barn og unge, men også viktig med tiltak for å senke arbeidsløysa, seier Johansen.

Han kjem likevel med ei åtvaring om kor lite som skal til før det snur.

– Då vi trefte tøffe tiltak i januar, på grunn av den britiske virusvarianten, hadde vi planar for gjenopning. Vi trudde at veka etter ville vi kunne opne opp igjen, og så skjedde det motsette. Dette er usikkert, seier byrådsleiaren.

(©NPK)