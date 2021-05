Lysbakken etter IEA-rapport: – Tida for oljeleiting er forbi

innenriks

Dette gjeld òg viss verda skal nå målet om såkalla netto nullutslepp innan 2050, slår IEA fast i ein ny rapport som vart offentleggjord tysdag. Det vil heller ikkje vere behov for nokon nye kolgruver.

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken seier til NTB at regjeringa snarast må skrote alle planar om å lyse ut nye oljeløyve.

– Dagens oljepolitikk frå regjeringa krasjar totalt med målet om å unngå dei mest dramatiske konsekvensane av klimakrisa, seier han.

Frp peikar på si side på at det ikkje er noko nytt at etterspurnaden etter olje og gass vil minke gradvis i tiåra som kjem.

– Det betyr derimot ikkje at Noreg bør slutte å leite etter nye felt. Alle framskrivingar og IEA sine eigne utrekningar i denne rapporten viser at olje og gass vil stå for ein betydeleg del av energimiksen, også i 2050, seier energi- til partiet og miljøpolitiske talsperson, Terje Halleland.

– Då er sjølvsagt ikkje løysinga å fase ut olje- og gassnæringa i Noreg, som har eit vesentleg lågare karbonavtrykk enn svært mange andre oljeprodusentar, seier Halleland.

