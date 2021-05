NRK flyttar – nytt hovudkontor blir på Ensjø

innenriks

NRK betaler til saman 800 millionar kroner for eigedommane som skal huse det nye hovudkontoret. Grunna regulering og prosjektering er det ikkje klart når NRKs nye hovudkontor står ferdig.

Det var NRKs generalforsamling ved kulturminister Abid Raja (V) som gav NRK fullmakt til å kjøpe Ensjøveien 3, 5 og 7 frå Ferd Eiendom og Axer Eiendom tysdag formiddag.

– For å lykkast i framtida treng NRK eit hovudkontor som opnar for samhandling, innovasjon og effektiv drift i pakt med vår tids krav til tryggleik og beredskap. Klima- og miljøkrav må takast vare på, og det nye hovudkontoret må vere lett tilgjengeleg for tilsette og publikum via eit godt kollektivtilbod. Konklusjonen i styret er at tomta på Ensjø er svært godt eigna for nytt hovudkontor for NRK, skriv regjeringa.

– Viktig bidrag

For å lykkast må NRK ha gode vilkår for utvikling og innovasjon. Eit moderne hovudkontor på Ensjø, aust i Oslo vil bli eit viktig bidrag til dette, seier Raja.

– NRK er ein av dei viktigaste samfunnsinstitusjonane våre. No og i åra som kjem, er utfordringa å treffe norske sjåarar, lyttarar og lesarar som kan velje kva dei vil, når dei vil, frå ein global innhaldsmarknad.

NRK skriv at rundt to tredelar av NRKs 3.250 tilsette vil få det nye hovudkontoret på Ensjø som arbeidsplass.

– Flott stad å jobbe

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er stornøgd med at det blir Ensjø som neste stoppestad for NRK.

– Ved val av tomt er vi eitt steg nærare eit framtidsretta, moderne og miljøvennleg hovudkontor. Det blir viktig for NRKs vidare utvikling som allmennkringkastar og fellesarena i det norske samfunnet, seier Eriksen.

– Dette blir ein flott stad å jobbe, og ein hyggjeleg stad for publikum og samarbeidspartnarar å komme til. Det er nærleik til kollektivknutepunkt og ligg i ein mangfaldig og spennande bydel. Samtidig vil NRK bli eit positivt tilskot til området med arbeidsplassar, nyheitsproduksjon, kultur og underhaldning heile året, seier Eriksen.