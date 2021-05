Noreg og Russland i ordkrig før møte med Lavrov

innenriks

Dei to møtest på sidelinja av eit møte i Reykjavik onsdag for å markere 25-årsjubileet til Arktisk råd.

Stadfestinga kjem etter at Lavrov på ein pressekonferanse i Moskva måndag retta krass kritikk mot Noreg for å sleppe Nato til i nord.

– Det har i lang tid vore fullstendig klart for alle at dette er territoriet vårt, sa Lavrov ifølgje nyheitsbyrået AFP.

– Vi har ansvar for å sikre den arktiske kysten vår, sa han.

Gjensidig bekymring

Lavrov varsla samtidig at han ville snakke ope om saka på Island.

– Her har vi spørsmål til naboane våre, som Noreg, som prøver å rettferdiggjere at Nato blir sleppte til i Arktis, sa russaren.

Russland har i vår kritisert Noregs forsvarsavtale med USA, som opnar for amerikansk infrastruktur ved norske basar, og for at ein amerikansk atomubåt fekk leggje til kai i Tromsø.

Men russarane er ikkje dei einaste med bekymringar.

– Dette er velkjende russiske synspunkt. Norsk tryggingspolitikk ligg fast, og Russland er godt kjent med konsekvensane av Nato-medlemskapen vår, seier statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utanriksdepartementet.

Ifølgje han gjentek Russland jamleg sitt syn på Nato og aktivitetane til alliansen.

– Det er ikkje noko nytt i desse synspunkta. Utspelet er i tråd med kjende russiske posisjonar, seier Halvorsen.

Sjeldan arena

I samband med besøket på Island skal Eriksen Søreide òg ha eigne bilaterale møte med USAs nye utanriksminister Antony Blinken og Canadas utanriksminister Marc Garneau.

– Eg trur vi kjem til å oppleve at det blir ein veldig god arena for bilaterale møte. Det er såpass få fysiske møte no. Men det at det er eit så lite format – det er åtte ministrar – gjer òg at dynamikken og arbeidsmiddagen blir veldig annleis enn i andre samanhengar. Det er veldig positivt, seier ho.

Både Gazastripa og Afghanistan kan ventast å bli tema i samtalane.

Eriksen Søreide fortel at ho òg hadde ein samtale med Blinken under eit Nato-møte i Brussel tidlegare i vår, og at dei òg har snakka på telefon fleire gonger.

– Så vi har hatt mykje kontakt. Men det er klart, det blir bra å få eit høve til denne typen møte.

Ventar semje om ny erklæring

Samarbeidet i Arktisk råd beskriv Eriksen Søreide som mindre konfliktfullt no som Donald Trump er ute av Det kvite hus og Joe Biden har overteke som president i USA.

– Det er betydeleg lågare spenningsnivå enn ein kanskje skulle tru. Vi opplever samarbeidet i Arktis råd som veldig godt, og det er viktig for å halde spenninga nede. Der samarbeider vi om ting vi er samde om, og så held vi tryggingspolitikken utanfor. Det er ei tydeleg linje, seier ho.

– Det betyr ikkje at det ikkje er usemje, men alle er konstruktive i Arktisk råd-samanheng.

På førre møte mislykkast Arktisk råd i å kome fram til semje om ei erklæring fordi Trump-administrasjonen nekta å godta referansar til klimaendringar i dokumentet.

Men det blir neppe noko problem denne gongen, og både ei erklæring og eit nytt strategidokument blir venta å bli vedteken under møtet i Reykjavik.

(©NPK)