Solberg: Vi har ikkje nådd målet i Afghanistan

innenriks

Solberg gjorde tysdag greie for Stortinget om det norske bidraget og om planane for tilbaketrekking.

Dei norske soldatane er blant dei siste som skal forlate Afghanistan innan fristen som er sett til 11. september i år. Solberg meiner tilbaketrekkinga kan føre til at andre konfliktar vil komme til overflata.

– Eg skal samtidig vere ærleg på at det er forbunde med betydeleg risiko å trekke seg ut før det finst ein fredsavtale mellom dei afghanske partane, sa Solberg.

Ho vedgjekk at måla dei siste åra ikkje er nådde.

– Det er dessverre langt frå å vere ein stabil stat og eit fredeleg, demokratisk samfunn. Vi må erkjenne at statsbygging er ei krevjande oppgåve så lenge det går føre seg konflikt, sa Solberg.

Ho framheva at Noreg framleis skal engasjere seg via bistand, men erkjende at det er brukt enorme summar, utan at resultata har innfridd. Spesielt trekte ho fram bekymringa for den omfattande korrupsjonen i landet.

