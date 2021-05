Solberg gjer greie for tilbaketrekking frå Afghanistan

innenriks

Då gjer statsminister Erna Solberg (H) greie for den norske tilbaketrekkinga frå Afghanistan i Stortinget.

15. april i år tok Nato ei historisk avgjerd om å trekkje styrkane ut av Afghanistan etter 20 år. Tilbaketrekkinga starta offisielt 1. mai, men tidsplanen for når dei norske styrkane skal trekkjast ut, har førebels ikkje vore kjend.

Dyster framtid

FNs tidlegare Afghanistan-utsending Kai Eide har lenge vore svært kritisk til tilbaketrekkinga, som han fryktar vil utløyse endå meir uro i det krigsherja landet.

Bekymringa blir delt av fagfolk og Afghanistan-kjennarar han jamleg snakkar med, og ikkje minst afghanarane sjølv.

– Det er ei veldig bitterheit og redsle som pregar Afghanistan no. Dette er veldig alvorleg for dei, seier Eide til NTB.

Fullstendig kollaps i det politiske systemet og ein ny borgarkrig er blant dei dystre framtidsscenarioa.

– Situasjonen er så ustabil at kva som helst kan skje, seier Eide.

Spent på grunngiving

Eide er spent på kva grunngiving Solberg vil bruke for å forsvare tilbaketrekkinga, og viser til at USAs president Joe Biden har uttalt at «oppdraget er utført».

– Kva oppdrag snakkar han om? undrar han.

Den siste tida har kampane mellom Taliban og afghanske regjeringsstyrkar auka, medan angrepa mot sivile held fram. I byrjinga av mai vart over 50 drepne i eit angrep mot ein jenteskule i hovudstaden Kabul.

Afghanistan-kjennaren vil òg lytte merksamt til Solbergs skildring av situasjonen på bakken og kva moglegheiter ho stiller i utsikt for framtida.

– Ikkje noko val

– Når det militære forsvinn, blir òg den økonomiske bistanden redusert, og den politiske merksemda forsvinn, seier Eide.

Han erkjenner likevel at Noreg ikkje har noko anna val enn å trekke seg ut.

– Det ville ikkje vore mogleg for dei norske styrkane å bli verande i Afghanistan utan USA, seier han.

