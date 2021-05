innenriks

For 16 av dei smitta er smittevegen kjend, medan han er ukjend for tre personar. Dei to siste har fått påvist smitte etter innreise til Noreg frå utlandet, opplyser kommunen.

– Dagens smittetal er det høgaste vi har registrert på tre og ei halv veke, seier kommuneoverlege John David Johannessen.

Han seier samtidig at det høge talet er som venta etter langhelga med 17. mai og id-feiring.

Dei siste 14 dagane er det påvist 140 nye smittetilfelle i Drammen.

