34 nye smittetilfelle i Larvik – ny døgnrekord

innenriks

I ei oppdatering klokka 17.35 skriv kommunen at det førebels er kjende smittekjelder for 21 av tilfella. Smittesporing går føre seg, blir det fast slått. Døgnrekorden kjem like etter førre rekord frå tysdag og sist laurdag, då 22 personar fekk påvist korona.

– Det er ein veldig alvorleg situasjon, seier kommunalsjef Guro Winsvold til Østlands-Posten.

– Førebels ser det ut som om vi har oversikt over nærkontaktane og at smittekjeldene dermed er kjende. Men om dette stemmer, vil kvelden vise, seier ho.

I alt 85 personar er i isolasjon i samband med smittesituasjonen i kommunen. 264 nærkontaktar er i karantene.

To påviste tilfelle er tilsette ved Byskogen korttid (Larvik helsehus) og sju pasientar er sette i karantene som følgje av dette. Kommunen innfører besøksforbod fram til og med 23. mai.

(©NPK)