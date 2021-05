Bergen Engines: Stortinget gir regjeringa kraftig kritikk

innenriks

Det er klart etter eit møte i utanriks- og forsvarskomiteen onsdag.

Komiteen går inn for eit såkalla daddelvedtak i saka. Det er den sterkaste forma for kritikk som Stortinget kan rette mot regjeringa utan å erklære mistillit.

– Vi har hatt ein situasjon der russarar nesten fekk kontroll over ei strategisk viktig bedrift i Noreg. Regjeringa sov på post og tok ikkje tak i saka før dei fekk eit eksternt tips, noko som verkar som eit reint slumpetreff. Det er veldig alvorleg, seier Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

Statsminister Erna Solberg seier til NTB at ho tek Stortingets kritikk alvorleg.

– I høyringa har vi peika på viktige læringspunkt i systema for behandling av saker om oppkjøp. Samtidig er det verd å merke seg at alle partia stiller seg bak avgjerda til regjeringa om å stoppe salet, seier Solberg.

Stansa etter langvarig press

Stortingsfleirtalet meiner saka har avdekt alvorlege manglar i tryggingsrutinane til regjeringa, og at regjeringa ikkje har hatt nødvendig kontroll på nasjonal tryggleik og beredskap.

Det kontroversielle salet av Bergen Engines vart i mars stansa av regjeringa etter langvarig press i Stortinget og i media. Den noverande eigaren Rolls-Royce inngjekk i desember i fjor ein avtale om å selje motorfabrikken til russiskeigde TMH International for 1,6 milliardar kroner.

I Stortingets høyring i saka kom det mellom anna fram at tryggingsarbeidet til regjeringa vart sett gang som følgje av eit eksternt tips til Nærings- og fiskeridepartementet 11. januar.

Mehl meiner regjeringa har svikta nasjonale tryggingsinteresser i saka.

– Vi har hatt ei Høgre-regjering som ikkje på eige initiativ har hatt kontroll på rutinane som skal avdekkje og stoppe utanlandske oppkjøp som kan true nasjonal tryggleik, seier ho.

Vil evaluere

Stortingsfleirtalet er òg samd om tre tiltak for å sikre at same feil ikkje blir gjentekne:

* ein full gjennomgang av tryggingskompetansen i alle departement

* ei offentleg utgreiing om tryggingslovas bruksområde og sårbarheiter

* ei evaluering av tryggingsforståinga og samhandlinga i og mellom departementa

– Det har vore ei gjennomgåande svak tryggingsforståing og svak samhandling mellom departementa om dette, seier Jette Christensen (Ap).

Ikkje mistillit

Stortingsfleirtalet vil likevel ikkje gå så langt som til å erklære mistillit i saka.

Det viktigaste er oppfølginga som no skal skje vidare, meiner Christensen.

– For det andre er dette ei sak der fire statsrådar og ein statsminister ikkje har gjort jobben sin. Vi kan ikkje som eit ansvarleg Storting la løysinga på denne saka vere å rette mistillit mot statsministeren og fire statsrådar når det vi verkeleg treng er ein gjennomgang av norsk tryggingspolitikk, seier ho.

Også Christian Tybring-Gjedde (Frp) viser til at ansvaret er delt mellom fleire.

– Så det er vanskeleg for oss å peike ut éin statsråd. Det ville vore feilaktig òg, seier han til NTB.

Høgre forstår kritikken

Høgre understrekar for delen sin at saka fekk riktig utfall til slutt: Salet vart stansa.

– Dette var ei sak som måtte vurderast grundig frå ulike ståstader. Det har regjeringa gjort, og regjeringa har landet på eit svært solid resultat, seier Høgres forsvarspolitiske talsperson, Hårek Elvenes, til NTB.

Han legg likevel til at han har forståing for kritikken som stortingsfleirtalet kjem med.

– Dei kunne ha samhandla betre i ein tidleg fase. Men dette er ei sak med mange sider, og ho måtte vurderast opp mot ei lov som ikkje har vore praktisert på dette punktet tidlegare. Nye stiar måtte gåast opp, seier han.

(©NPK)