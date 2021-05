Dyrevernalliansen fryktar utvatning av dyrepolitiet

innenriks

– Det er ei stor utfordring at dyrepolitiet i fleire distrikt blir sett til fleire oppgåver og dermed får for lite tid til dyrekrimarbeidet. Dette gjeld både etterforskarar og juristar, seier kommunikasjonsleiar og jurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen til Dagsavisen.

Etter samtalar med fleire av politidistrikta har alliansen avdekt at fleire tenestepersonar frå dyrepolitiet i ein periode anten har vorte overførte til andre avdelingar eller jobba med andre typar miljøkriminalitet.

– Det er vanleg at etterforskarane jobbar med både dyrekrim og andre saker på miljøområdet, seier Kleveland, og meiner dette er ei utvatning av dyrepolitiet.

Ho peikar på at tenestepersonar frå dyrepolitiet både har jobba med sedskapssaker, andre typar miljøkriminalitet og andre rutinemessige oppgåver.

Politidirektoratet har ikkje lagt nokon føringar for korleis dyrepolitiet skal organiserast.

– Bakgrunnen for at det ikkje blir gitt føringar for organisering av funksjonen, er at politidistrikta i stor grad har ansvaret for å organisere arbeidet med det enkelte fagfelt, seier fungerande seksjonssjef Astrid Borge i Politidirektoratet.

