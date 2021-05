Ekspertgruppe: Samanheng mellom dødsfall blant skrøpelege eldre og vaksine

innenriks

– Skrøpelege pasientar har stort utbytte av vaksinasjon, fordi dei har høg risiko for alvorleg sjukdom og død ved covid-19-sjukdom. Likevel meiner ekspertgruppa at for enkelte av desse pasientane er det sannsynleg at vanlege biverknader kan ha bidrege til eit meir alvorleg sjukdomsforløp, seier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket i ei pressemelding.

Gruppa meiner ei nøyare vurdering kunne vore gjord for enkelte svært skrøpelege pasientar når det gjeld nytta av vaksinasjonen, spesielt dei første vekene etter at vaksinane vart tilgjengelege.

– Ved svært kort forventa attståande levetid er det lite å vinne på å bli vaksinert. Det er ein reell risiko for at dødstidspunktet blir (sjå synonymordbok) og at pasienten blir plaga av vaksinebiverknader i dei siste levedagane sine, konkluderer gruppa.

Dei understrekar samtidig at det er knytt betydeleg uvisse til vurderingane, opplyser Statens legemiddelverk.

Gruppa har sidan slutten av februar vurdert dei 100 første meldingane om dødsfall blant bebuarar på sjukeheim etter vaksinasjon Pfizer-vaksinen. Det var då vaksinert om lag 30.000 pleietrengande eldre på norske sjukeheim.

Sidan dødsraten i sjukeheimar generelt er svært høg, var det forventa at pasientar ville døy i tidsmessig samanheng med vaksinasjon. Det var likevel eit ynskje om ei vurdering av dette.

Legemiddelverket har sendt rapporten over til Folkehelseinstituttet. Funna vil òg bli formidla til dei europeiske legemiddelstyresmaktene (EMA).

