Høie: Geografisk omfordeling av vaksinane gjer at vi kan opne opp raskare

– Den viktigaste grunnen til at regjeringa går inn for ei omfordeling av vaksinar, er at det aukar moglegheita for at vi saman kan opne opp samfunnet litt raskare. Det vil komme alle til gode, seier Høie.

Eit fleirtal av kommunane har meldt til helsestyresmaktene at dei kan gjennomføre auka vaksinasjon i ferien som følgje av omfordelinga, men at det vil bli krevjande.

– Fleire av statsforvaltarane sa til meg i dag: «Det blir tøft, men dersom vi må greie det, skal vi greie det.» Eg er både imponert og takksam for at kommunane som får ein endå meir krevjande jobb i juli viser ein så stor solidaritet med dei kommunane som har vore hardast ramma av pandemien, seier Høie.

