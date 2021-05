I alt 166 kommunar er klare for meir vaksinasjon i juli

innenriks

Det kjem fram i eit dokument frå Helsedirektoratet som vart publisert onsdag.

Direktoratet har saman med statsforvaltarane i alle fylka spurt kommunane om kor god kapasitet dei har til å vaksinere i vekene 29, 30 og 31 – altså frå 19. juli til 8. august.

Regjeringas plan er at 24 kommunar på Austlandet som har hatt særleg høgt smittetrykk, skal få ekstra vaksinar i juni. Resten av landet skal hente inn forspranget mot slutten av fellesferien.

Det er 266 kommunar som har svart. I alt 166 av desse har svart at dei kan auke vaksinasjonstakten i desse vekene, 56 svarer at dei har utfordringar, og 44 har svart at dei ikkje kan vaksinere ekstra i denne perioden.

Det er klart flest kommunar som ikkje ser seg i stand til auka vaksinasjon i Trøndelag. Der har heile 13 kommunar svart at dei ikkje kan vaksinere ekstra. I Vestland har ein ikkje fått eit tal, men ei rekkje kommunar har sendt brev til Helsedepartementet med bekymringane sine.

Statsforvaltarane nemner i svara sine at kommunane vil ha problem med bemanninga i ferietida, at planlagd kapasitet i juni blir mindre utnytta, og at logistikken blir vanskelegare grunna at mange som skal vaksinerast er på ferie.

(©NPK)