Oslo endrar reglar for talet på vaksinerte som kan vere samla

innenriks

Nasjonalt blir ikkje rekna vaksinerte som ein del av reglane for maksgrensa på besøk i private heim.

I Oslo er det forbod mot meir enn ti personar i private samankomstar, men kommunen har ikkje gitt unntak for vaksinerte.

Onsdag varslar likevel kommunen at dei vil endre reglane, skriv Aftenposten.

– Det har aldri vore meininga vår å skape uvisse rundt om dette skiljet skal innførast eller ikkje. Men det er ikkje sånn at koronareglane blir endra frå éin dag til ein annan. Reglane gjeld normalt for to veker av gongen og blir oppdatert kvar andre veke, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) til avisa.

Han seier at regelendringane vil bli kommunisert på den varsla pressekonferansen fredag.

Overlege Preben Aavitsland i FHI meiner det ikkje har vore smittevernfagleg grunnlag for å nekte fleire enn ti vaksinerte å vere saman.

– Er ein vaksinert, så er det ikkje noko problem å sitje saman med 50 andre vaksinerte innandørs. Ein gjeng vaksinerte menneske kan nesten gjere kva dei vil saman, utan at det er noko å vere redd for, seier han.

