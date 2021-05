Regjeringa skeivfordeler vaksinar til 24 austlandskommunar

innenriks

Dei 24 kommunane ligg alle i fylka Oslo og Viken, og vil få om lag 60 prosent auke i del dosar fram til alle over 18 år har fått tilbod om vaksine.

I alt 309 kommunar får om lag 35 prosent færre dosar i juni og juli, og skal ta igjen det tapte i slutten av juli. 23 kommunar, mellom dei Kristiansand og Trondheim, slepp å ta dosar. Noreg vil få om lag 4,5 millionar vaksinedosar dei tre sommarmånadene.

– Den viktigaste grunnen til at regjeringa går inn for ei omfordeling av vaksinar, er at det aukar moglegheita for at vi saman kan opne opp samfunnet litt raskare. Det vil komme alle til gode, seier helseminister Bent Høie (H).

Melder om utfordringar

Avgjerda om vaksineomfordeling vart først kunngjord 12. mai, men 18. mai fekk regjeringa svar på eit spørsmål som hadde vorte sendt ut til statsforvaltarane.

Kommunane som vil få færre dosar, må ta igjen etterslepet i siste halvdel av juli og august. Over halvparten av desse kommunane har svart at dette ikkje byr på nokon problem, men enkelte rapporterer om fleire utfordringar:

* At dei ikkje klarer å skaffe nok personell til forsvarleg vaksinasjon i ferietida i vekene 29–31

* At vaksinasjon er ressurskrevjande, og særleg krevjande i sommarferien

* At dei må beordre frå planlagd ferie

* At planlagd kapasitet for juni månad blir mindre utnytta

* Innkalling og logistikk pga. ferie/fråvær blant innbyggjarane

I tillegg har fleire av kommunane sagt ifrå at dei er sterkt imot skeivfordelinga i utgangspunktet.

Tilbyr hjelp

Høie understrekar at regjeringa, Helsedirektoratet og statsforvaltarane allereie er i gang med å sjå på moglegheitene for å hjelpe kommunane som seier dei vil få problem.

– Fleire av statsforvaltarane melder at dei har teke kontakt med desse kommunane for å sjå på løysingar og sikre at dei får nok personell. Dei ser òg på moglegheita for å sikre samarbeid på tvers av kommunane. Vi håpar òg at nokre av kommunane som blir noko tidlegare ferdig, kan vise solidaritet andre vegen og hjelpe dei kommunane som har sagt frå seg noko av veksten sin i vaksinedosar, seier statsråden.

Samtidig understrekar han at å vaksinere dei mest utsette områda gir gevinst for landet samla sett.

– Det er dei kommunane som har minst risiko for utbrot, og i veldig stor grad konfrontert utbrot raskt viss dei har komme, som får færre dosar. Og ein del av utbrota som har komme andre stader, har komme frå område med mykje smitte. Derfor har det ein verdi å redusere risikoen for smitte i det sentrale austlandsområdet, seier helseministeren.

Gjenopning uklart

I alt 166 av kommunane har svart at dei kan vaksinere ekstra i vekene 29–31. Formålet med omfordelinga er å avgrense smittespreiinga mest mogleg og sikre raskast mogleg samla gjenopning av landet.

Nøyaktig kor stor effekt skeivfordelinga vil ha på gjenopningsplanen tør likevel verken Høie eller Folkehelseinstituttet å anslå.

– Vi bruker ikkje datoar i denne samanhengen. Men vi må jobbe med dei faktorane som sørgjer for at vi kan opne tidlegare, som er å avgrense smittespreiinga og sikre at helsevesenet ikkje blir overbelasta, seier helseministeren.

