Siv Jensen blir etterforska for brot på koronareglane

– Eg reknar med at Siv Jensen blir behandla på lik linje med alle andre, og eg har full tillit til politiet, seier Listhaug til NTB.

Sjølv tek Siv Jensen saka til etterretning.

– Eg tek det til etterretning og ventar på etterforskinga til politiet, seier ho til NTB.

Har oppretta sak

Oslo politidistrikt oppretta onsdag sak om mogleg brot på koronareglane etter at det tysdag vart kjent at Jensen og familien hennar braut koronareglane i samband med 17. mai-feiring heime hos mor til Jensen.

– Vi vil etterforske henne på vanleg måte. Det betyr at vi vil kontakte arrangør og gjester, skriv pressesjef Unni Grøndal i Oslo politidistrikt i ein SMS til NTB onsdag formiddag.

Ho legg til at politiet ikkje har nokon ytterlegare kommentarar.

Siv Jensen erkjende sjølv regelbrotet overfor TV 2 tysdag.

Hadde ikkje fått med seg nye tilrådingar

I tillegg til Jensen var det tolv andre til stades på feiringa, ifølgje kanalen.

Dei gjeldande koronareglane i hovudstaden slår fast at det er forbode å samle over ti personar i private heimar.

– Vi var samla fleire enn ti personar, og fem var vaksinerte. Vi hadde ikkje fått med oss at dei nye tilrådingane frå FHI om å ikkje rekne beskytta personar i talet, ikkje gjaldt for Oslo, sa Jensen tysdag.

– Eg beklagar dette på det sterkaste. Dersom vi får bot for dette regelbrotet, skal vi sjølvsagt betale henne, sa ho.

Listhaug: – Glad for at Jensen har beklaga

Oslo-politiet stadfesta tysdag ettermiddag overfor NTB at dei vurderte å etterforske saka etter at det moglege brotet vart kjent i media.

Tidlegare denne månaden vart Sylvi Listhaug vald som ny leiar av Framstegspartiet, og Jensen gjekk av etter å ha leidd partiet i 15 år.

Listhaug sa onsdag til TV 2 at ho er glad for at Jensen har lagt seg flat.

– Eg er glad for at Siv har lagt seg flat og beklaga. Det er viktig at alle overheld koronareglane, seier Listhaug.

Solberg fekk bot

I april vart det kjent at statsminister Erna Solberg (H) fekk ei bot på 20.000 kroner for brot på smittevernreglane i samband med si eiga 60-årsfeiring på Geilo i februar.

Nestleiar i Arbeidarpartiet, Bjørnar Skjæran, vart òg etterforska i samband med eit nachspiel på eit hotellrom i Bodø i mars.

Saka vart lagd bort fordi samlinga ikkje vart sett på som eit arrangement.

