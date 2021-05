Stortingspolitikar frå Høgre samanliknar Raudt med nazistar

innenriks

– Raudt er eit kommunistparti, og dei har så vidt eg veit ikkje teke avstand frå kommunismen. Og etter mitt syn er nazistar og kommunistar i stor grad det same, seier Larsen til VG.

Utspelet kjem etter at justispolitisk talsperson i Høgre, Peter Frølich, nyleg tok eit oppgjer med det ytterleggåande, høgreradikale partiet til Hans Jørgen Lysglimt Johansen, Alliansen.

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes liker ikkje samanlikninga og meiner uttalen frå Larsen både er trist og useriøs.

– Når du set Lysglimt og Alliansen i same bås som Raudt og meg, så er du så langt ute på viddene at eg kan ikkje tenkje meg at nokon er samde med han.

– Vi snakkar om ein livsfarleg ideologi som har tru både det norske samfunnet og utpeika folkegrupper. Raudt står for det diametralt motsette av dei kreftene Larsen prøver å slå oss i hartkorn med. Det er berre trist at ein stortingsrepresentant bruker tida og plattforma si på denne måten, seier Moxnes.

