Tolv nye ulvekull i vinter – bestanden er over målet

Det er i vinter påvist kvalpar fødde i 2020 i dei fem heilnorske revira Hornmoen, Kynna, Bograngen, Mangen og Aurskog. Samtidig er det påvist kvalpar i dei sju grenserevira Varåa, Ulvåa, Juvberget, Kockohonka, Kymmen, Rømskog og Boksjø, som ligg mellom Noreg og Sverige.

Det viser ein ny rapport Høgskolen i Innlandet har laga på oppdrag frå Rovdata.

Stortinget har fastsett eit nasjonalt bestandsmål på fire til seks årlege ulvekull i Noreg og i grenserevir, og minst tre kull skal vere fødde i heilnorske revir. Ynglingar utanfor ulvesona skal reknast med.

Ulvekull som blir fødde i grenserevir mellom Noreg og Sverige, blir rekna som 0,5.

– Når årets kull i grenserevira mot Sverige blir delte likt mellom landa, gir det 8,5 kull i Noreg, og bestanden er dermed over det nasjonale bestandsmålet. Det har vore ein nedgang på eitt kull i heilnorske revir, medan det har vore ein oppgang på to kull i grenserevir frå i fjor, seier Jonas Kindberg, leiar i Rovdata.

I alt er det i vinter påvist mellom 109 og 114 ulvar i Noreg og grenserevira, noko som er ein auke frå mellom 99 og 103 i fjor. 57 til 58 av desse er heilnorske, medan mellom 52 og 56 hadde tilhald på begge sider av grensa mot Sverige.

Tala inkluderer 24 døde ulvar som er skotne under lisensjakt eller skadefelling, og det står derfor att 85 til 90 ulvar i Noreg. Det er omtrent same talet på som dei 90 til 93 ulvane som stod att på same tid førre vinter etter at 13 døde ulvar var trekte frå.

