Amedia hentar stabssjefen til Raymond Johansen

innenriks

– Når eg først vel å forlate politikken, kan eg vanskeleg tenkje meg eit meir meiningsfullt oppdrag. Amedia er ei hjørnesteinsbedrift i demokratiet vårt, som dekkjer lokalsamfunn over heile Noreg. Kvar dag leverer mediehuset til konsernet viktige lokale historier, avsløringar og debattar til meir enn to millionar lesarar, seier Ingul i ei pressemelding.

37-åringen frå Arna i Bergen har jobba for byrådsleiaren sidan 2015. Ho vart stabssjef i 2019.

– Eg er veldig takksam for å ha fått jobbe i politikken på heiltid i tolv år, men det ei tid for alt. Med eit sterkt samfunnsengasjement for både politikk og journalistikk kunne eg ikkje takke nei til denne moglegheita, seier ho.

Ingul byrjar i jobben 2. august. Halvard Hølleland overtek som stabssjef, medan Agenda-redaktør og tidlegare Dagsavisen-sjefredaktør Kaia Storvik blir byrådssekretær for kommunikasjon.

– Marte Ingul har vore ein av dei viktigaste og næraste rådgivarane mine i mange år. Eg vil sakne henne og er takksamt for den verdifulle innsatsen og dei mange resultata ho har skapt saman med partiet, byrådet og meg. Samtidig forstår eg dei personlege vala hennar og ønskjer henne lykke til vidare. Amedia er heldige! seier Raymond Johansen.

Amedia er Noregs største utgivar av lokale medium. Nettavisen, 80 lokal- og regionaviser og sju lokale nettstader er del av konsernet.

