Esa godkjenner kompensasjon for tapte varelager

innenriks

Ordninga har eit budsjett på 25 millionar kroner. Det skal kompensere restaurantar, barar, visse hotell, kafear og blomsterbutikkar.

Støtte blir gitt dersom omsetninga har falle minst 30 prosent frå november til april.

Stortinget vedtok allereie i februar at koronastengde bedrifter skal kompenserast for varelager som er gått tapt på grunn av nedstengingar. Nyleg måtte næringsminister Iselin Nybø (V) svare for forseinkinga.

– Det er komplisert, og det tek tid. Eg skulle gjerne hatt denne ordninga oppe og gå, men det kjem til å ta litt lengre tid enn vi først håpa, og no ser det ut til å kunne bli ei forseinking på tre veker, sa Nybø i Stortinget onsdag.

(©NPK)