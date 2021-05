Fiskeriministeren blar opp 13 millionar for å få fleire unge til å ete fisk

innenriks

Av potten på 13 millionar kroner går 10 millionar til kosthaldsprogrammet Fiskesprell som mellom anna held kurs for tilsette i barnehagar og skular.

– Gode kosthaldsvanar blir tidleg etablerte i livet. Å sørgje for gode vanar er derfor ei viktig investering. Sjømat er både sunt, godt og noko vi må ete meir av i framtida. Auka konsum av sjømat er bra både for miljøet og for helsa til befolkninga, seier Ingebrigtsen.

I tillegg skal 3 millionar kroner fordelast til prosjekt som skal gi barn og unge gode opplevingar med fisk og sjømat.

Både institusjonar, organisasjonar, bedrifter og privatpersonar i Noreg kan søkje om midlar til slike prosjekt.

