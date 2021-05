Framleis stor mangel på helse- og byggarbeidarar i Noreg

innenriks

Mangelen er likevel redusert frå dei siste åra, ifølgje Navs bedriftsundersøking 2021.

I 2020 mangla norske arbeidsgivarar 50.750 personar, medan talet i 2019 var 59.450.

Talet er likevel høgare enn kva Nav hadde venta:

– Sidan samfunnet har vore delvis nedstengt i koronaperioden og arbeidsløysa er høg, forventa vi at verksemdene i mindre grad ville ha rekrutteringsproblem. Men mellom anna auka press på helsevesenet og reiserestriksjonar for innleigd arbeidskraft frå utlandet bidreg til at mangelen på kvalifisert arbeidskraft framleis er høg, seier rådgivar Audun Gjerde i Navs kunnskapsavdeling i ei pressemelding.

Forventar oppbemanning

Undersøkinga viser at delen verksemder som forventar oppbemanning, er omtrent lik som dei siste fire åra.

– Tala er overraskande stabile og tyder på at mange av dagens omkring 200.000 arbeidssøkjarar skal tilbake i arbeid det neste året, seier Gjerde, som likevel meiner det kan ta tid før arbeidsmarknaden normaliserer seg.

Helse, pleie og omsorg manglar 13.500 personar, medan bygg og anlegg manglar 9.000.

– At det er etterspurnad etter faglært arbeidskraft innan desse yrkesgruppene er ikkje nytt, men det har auka frå i fjor til år, seier Gjerde.

Det manglar òg 6.550 industriarbeidarar, og ingeniørar og IKT-arbeidarar er det òg 5.450 for få av.

Det manglar berre 100 barne- og ungdomsarbeidarar.

Reiseliv og servering hardast ramma

28 prosent av bedrifter har permittert tilsette, dei fleste i Oslo, der 36 prosent har måtta permittere, ifølgje undersøkinga. 60 prosent av verksemdene har uendra sysselsetjing under pandemien. Dei nordlegaste fylka har vore minst påverka.

5 prosent av bedrifter har sagt opp folk. I hovudstaden er delen 9 prosent.

75 prosent av verksemdene i overnattings- og serveringsbransjen har permittert tilsette, medan 16 prosent har sagt opp folk. 25 prosent meiner oppseiingar er sannsynleg.

(©NPK)