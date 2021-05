Full forvirring om borgarleg skulesemje

innenriks

I ei felles pressemelding torsdag skriv Høgre, Venstre, KrF og Frp at dei har nådd semje om den såkalla fullføringsreforma for vidaregåande opplæring.

Det var VG som melde om saka først.

I semja er dei fire partia klare på at dei ikkje ønskjer «omfattande kutt» i fellesfaga.

Men partia seier òg at det må skapast rom for meir fordjuping og meir valfridom for elevane.

Varslar gjennomgang

Kva dette skal bety i praksis, er førebels meir uklart.

Då fullføringsreforma vart lagt fram i mars, var bodskapen frå kunnskapsminister Guri Melby (V) at talet på fellesfag skulle kuttast.

I dag har Venstre derimot ei anna framstilling av kva reforma går ut på.

– Regjeringa har ikkje foreslått å fjerne fag. Men det er foreslått å gjere ein gjennomgang av fag- og timefordelinga, seier stortingsrepresentant Solveig Schytz (V).

Nettopp ein slik gjennomgang gir Frp no støtte til, fastslår ho.

– Det er semje om å gjere ein gjennomgang av fag- og timefordelinga for å sørgje for at det blir rom for fordjuping og valfridom for elevane, seier Schytz.

Frp vil ikkje kutte

Frp er for delen sin sterkt imot å kutte i fellesfaga, seier stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar (Frp).

– Slik det ser ut no, så blir det i utgangspunktet ikkje nokon kutt. Men det blir ein gjennomgang. Så får ein gjere vurderingar etter den gjennomgangen, seier Søttar til NTB.

– Fleirtalet i komiteen ønskjer ikkje nokre kutt i det heile, seier ho.

Frps håp, forklarer Søttar, er at gjennomgangen skal føre til at fellesfaga blir lagde til rette betre til den utdanninga ein faktisk tek.

– For å setje det litt på spissen: Du treng ikkje å kunne sitere Shakespeare for å fikse ein bilmotor. Men du treng engelsk for å kunne snakke med ein turist som har eit bilproblem, seier ho.

Fleire alternativ

Ifølgje Schytz er det fleire grep som kan takast for å sikre meir fordjuping og meir valfridom:

* Éi moglegheit er å kutte timetalet i enkelte fellesfag.

* Ei anna moglegheit er å utvide det totale timetalet i vidaregåande opplæring, slik at det blir skapt eit rom for større fordjuping i nokre fag utan at ein må skjere ned i andre.

* Ei tredje moglegheit er å endre timefordelinga slik at nokre fag går over færre semester, slik at ein har færre fag samtidig.

* Ei fjerde moglegheit er å la nokre fag vere programfag i staden for fellesfag.

– Dette er samansett, seier Schytz.

– Derfor er det viktig at ein får denne skikkelege gjennomgangen, der utdanningssektoren blir breitt involverte, seier ho.

Framtidsfag

Det som likevel er klart, er at det nye «framtidsfaget» som Melby foreslo då reforma vart lagt fram, er dødt.

Ideen var å opprette eit nytt fellesfag som skulle gi elevane kompetanse om demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte, og der dei skal lære å tenkje kritisk og få historisk og kulturell innsikt. Men forslaget vart straks torpedert av Frp.

– Det var totalt uaktuelt, seier Søttar.

– Det var eigentleg ikkje noko rom for diskusjonar før vi fekk ein garanti for at dette framtidsfaget ville bli skrotet.

Melby skrota forslaget om framtidsfaget allereie i byrjinga av april.