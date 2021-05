Funn i nærleiken av Hagen-huset viste seg å vere parykk

innenriks

Politiet i Aust politidistrikt fekk onsdag melding frå brannvesenet om at det var gjord funn av eit uidentifisert materiale ved Langvannet i Lørenskog, ikkje langt frå huset til den sakna Anne-Elisabeth Hagen. Det var då for tidleg å seie om funnet kunne setjast i samanheng med forsvinninga hennar.

– Materialet som vart funne ved Langvannet i går, viser seg å stamme frå ein parykk, skriv politiinspektør Gjermund Hanssen i ein e-post til Dagbladet.

– Det er per no ingen kjend knyting til Lørenskog-saka. Politiet er generelt framleis interessert i informasjon og tips frå publikum, og vi er derfor glade for at vi vart varsla om dette funnet i går, seier Hanssen til NRK.

(©NPK)