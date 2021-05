Gro Harlem Brundtland utnemnt til æresdoktor i Tromsø

innenriks

Grunngivinga for utnemninga er Brundtlands langvarige politiske og vitskaplege virke både nasjonalt og internasjonalt, der ho har vore ein tydeleg pådrivar for internasjonalt samarbeid og menneskerettar.

– Gro Harlem Brundtland har vore og er framleis ein viktig inspirator for verdssamfunnet innan miljø og helse, seier rektor Anne Husebekk ved UiT Noregs arktiske universitet.

Brundtland var den første kvinnelege statsministeren her i landet, og har òg vore miljøvernminister og leiar og nestleiar for Arbeidarpartiet. Internasjonalt er ho best kjent for si tidlegare rolle som leiar for Verdskommisjonen for miljø og utvikling, og ikkje minst som leiar for Verdshelseorganisasjonen (WHO).

Seremonien finn stad i Oslo 26. mai klokka 12.00.

(©NPK)