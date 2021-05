Høie: Ikkje aktuelt med snarlege lettar i nasjonale tiltak

innenriks

Helseministeren har fleire gonger tidlegare sagt at planen er å opne meir av det norske samfunnet i «andre halvdel av mai». No har vi komme dit, men helseministeren vil ifølgje Aftenposten vente litt til med å endre dei nasjonale tiltaka.

– Vi følgjer dei råda vi får frå Folkehelseinstiuttet (FHI) og Helsedirektoratet, og rådet frå dei er at vi ikkje bør gjennomføre dei lettane no. Vi bør vente på og sjå meir av erfaringane frå den helga vi har bak oss, med 17. mai og langhelg. Mange menneske har møttest mange stader, derfor er rådet som FHI og helsedirektoratet har gitt regjeringa å ikkje gjennomføre dei lettane akkurat no, seier Høie.

Samtidig går det mot litt meir lettar i lenge nedstengte Oslo, noko byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) skal orientere om fredag.

– Eg forventar at Raymond gjer det han har sagt, og det trur eg er klokt, nemleg at Oslo legg til grunn dei same kriteria som regjeringa. Ein ser på smittesituasjonen, vaksinasjonsgrada og belastninga på helsetenesta. Eg trur det er klokt at Oslo no har venta nokre dagar, no etter den helga vi har hatt.

Dei nasjonale tiltaka som gjeld i dag er mellom anna skjenkestopp klokka 22, éin meters avstand, unødvendige reiser blir rådd mot og barnehagane og skulane er på gult nivå. Det blir òg oppmoda til å møtast utandørs og ikkje ha besøk av fleire enn fem gjestar, men fullvaksinerte tel ikkje inn.

