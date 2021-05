Legeforeininga rår mot at legar får ansvar for Janssen-vaksinar

innenriks

– Vi meiner legar ikkje skal delta i dette. Det vil krevje mykje informasjon, rettleiing og nesten heilt umoglege dilemma, seier president Marit Hermansen i Den norske legeforening til NRK.

Helsestyresmaktene har teke Janssen-vaksinen ut av det norske programmet, men jobbar no med å opne for at dei som ønskjer det, skal få ta vaksinen frivillig. Det er Legeforeininga misnøgd med.

Dei har no opplyst overfor Helse- og omsorgsdepartementet at dei vil rå mot legar og kommunar å ta på seg dette ansvaret.

