Regjeringa kan gå på pensjonssmell i Stortinget

innenriks

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) la torsdag regjeringstilbodet til pensjonistane på bordet: 3,58 prosent auke av den løpande alderspensjonen.

Det er 0,25 prosentpoeng lågare enn kravet frå Pensjonistforbundet, LO og dei andre organisasjonane i oppgjeret, som på førehand hadde kravd ein årsvekst på 3,83 prosent i alderspensjonane.

Skuffa

Årets trygdeoppgjer er det første etter at Stortinget i februar vedtok eit nytt system der pensjonane skal regulerast som eit snitt av pris- og lønnsvekst.

Både LO og Pensjonistforbundet uttrykte klar skuffelse då tilbodet vart lagt fram.

– Vi meiner pensjonistane burde fått meir enn det regjeringa tilbyr, seier LOs førstesekretær Julie Lødrup.

Ho peikar på at regjeringstilbodet ikkje fullt ut kompenserer etterslepet frå i fjor, då reguleringane av alderspensjonen enda 1,4 prosentpoeng under den reelle lønns- og prisveksten.

I år er lønns- og prisveksten anslått å bli rundt 2,4 prosent.

Leiaren i pensjonistforbundet, Jan Davidsen, vil på si side ikkje underteikne oppgjeret, men krev ein usemjeprotokoll. Det same har forbundet gjort ei rekkje tidlegare år.

– Vi meiner etterslepet pensjonistane skulle hatt for i fjor, må kompenserast fullt ut, seier han til NTB.

Støtte frå fleirtal på Stortinget

Han får gehør for kravet hos Arbeidarpartiet, Senterpartiet, SV og Framstegspartiet. Det ligg dermed an til at dette vil få fleirtal når saka kjem opp i Stortinget seinare denne våren.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre peikar på at årets trygdeoppgjer tek utgangspunkt i ein heilt ny modell.

– Eit negativt etterslep er urimeleg når vi skal ha ein ny start. Det vil vere heilt feil i eit system som skal vere meir rettferdig, at vi byrjar med ei urettferd. Derfor er det rimeleg å kompensere pensjonistane i år, seier han til NTB.

Det same vil Senterpartiet gå inn for, får NTB opplyst.

SV: Uforståeleg

SV meiner bestillinga frå Stortinget om å kompensere pensjonistane for tapt kjøpekraft, har vore tydeleg.

– Det er uforståeleg at regjeringa ikkje følgjer dette opp fullt og heilt. SV meiner etterslepet frå i fjor må takast igjen og vil gå inn for dette i Stortinget. Her styrer regjeringa mot eit nederlag, slår SV-leiar Audun Lysbakken fast.

Også Frp er skuffa over regjeringa.

– Vi støttar Pensjonistforbundet fullt ut og vil foreslå at pensjonistane skal få den inntektsutviklinga Stortinget la til grunn, og som dei derfor har krav på når saka no skal behandlast i Stortinget, seier Frp- eidar Sylvi Listhaug.

Usamde om kompensasjon

Isaksen meiner på si side at forskjellen mellom tilbod og krav kjem av ulike måtar å rekne på.

– Motparten har lagt etterslepet på 1,4 prosentpoeng på toppen. Det vi har gjort, er å bake dette inn i lønnsveksten, seier han til NTB.

