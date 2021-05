Regjeringspartia og Frp samde om ny skulereform – vil verne fellesfag i vidaregåande skule

innenriks

Regjeringspartia Høgre, Venstre og KrF har gått saman med Frp på Stortinget og vorte samde om ei skulereform – der dei går bort frå det opphavlege forslaget frå regjeringa, melder VG.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) la fram eit forslag i mars om omfattande kutt i fellesfaga. Matematikk, norsk og engelsk skulle bestå, medan resten av fellesfaga skulle gjerast valfrie. I tillegg varsla ho at det ville bli oppretta eit heilt nytt «framtidsfag.» Melby trekte sistnemnde forslag frå reforma allereie i april.

I semja mellom regjeringspartia og Frp går ein bort frå regjeringsforslaget. Det blir ingen omfattande kutt i fellesfaga. Samtidig opnar ein for å gjere nokre endringar for å skape «rom for meir fordjuping og meir valfridom for elevane».