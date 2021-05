innenriks

Sjøfartsdirektoratet opplyste tidlegare i mai at dei vurderte politimelding som følgje av dette, og opplyser til NRK torsdag at meldinga no er levert.

21 personar er i karantene og ein person er død etter utbrotet på det filippinskregistrerte skipet i Narvik. Skipet kom til byen 5. mai.

