Tidlegare ambassadør saksøkjer staten

innenriks

Myklebust vart fråteken all tryggingsklarering i januar i fjor etter at han fekk ein kjærast frå Thailand. Dette gjorde at han vart beordra heim frå Noregs ambassade i Warszawa, skriv VG.

Han har gått til sak mot staten for å tilbake tryggingsklareringa. Han krev òg over 3,8 millionar kroner i erstatning.

Myklebust har hatt ei rekkje leiande stillingar i norsk utanriksteneste etter at han byrja i Utanriksdepartementet i 1993.

53-åringen fekk tilbake klarering på lågaste nivå og med klare avgrensingar i april etter å ha klaga på avgjerda

