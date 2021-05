To av tre nordmenn meiner vaksineselskap bør dele oppskrift på koronavaksinar

innenriks

I undersøkinga som Respons Analyse har gjennomført for Redd Barna og Norsk Folkehjelp, svarer 67 prosent av dei spurde «einig» eller «heilt einig» på spørsmålet om deling av oppskriftene.

– Dette er eit tydeleg signal frå befolkninga i Noreg. Ei brei og rettferdig fordeling av vaksinane er heilt essensielt for at vi skal komme oss ut av denne pandemien, seier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna i ei pressemelding.

Tidlegare denne månaden vart det kjent at USA støttar Sør-Afrika og India i eit forslag om at patentrettane må løftast. Over 100 land støttar forslaget, men ikkje av mellom anna Storbritannia og Tyskland. Også Noreg har vore imot.

Norsk Folkehjelp og Redd Barna er knytt til The People's Vaccine Alliance, som kjempar for at vaksinen skal vere gratis tilgjengeleg for heile befolkninga på jorda.

