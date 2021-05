12 nye registrert smitta i Drammen

innenriks

Ti av dei nye registrerte smitta er nærkontaktar av tidlegare påviste tilfelle, medan smitteveg er ukjend for dei siste to, opplyser Drammen kommune.

Dei siste to vekene er det påvist 160 nye smittetilfelle i Drammen.

I dei fire første dagane av veka er det påvist 74 nye smittetilfelle i kommunen. I begge dei to tidlegare vekene stoppa smittetalet for sju dagar på 67 tilfelle.

Kommuneoverlege John David Johannessen seier det framleis vil ta nokre dagar før ein ser den totale effekten av langhelga med mellom anna id og 17. mai, og at dei er førebudde på at talet kan gå opp igjen dei kommande dagane.

Torsdag vart det klart at Drammen ikkje lenger er omfatta av dei regionale koronarestriksjonane som regjeringa innførte for dryge to månader sidan.

(©NPK)