Anken til Viggo Kristiansen får full behandling i Høgsterett

innenriks

– Ankeutvalet meiner dette er eit prinsipielt spørsmål som Høgsterett kan ta stilling til. Det er det for så vidt noko i, fordi vi har ikkje hatt noka liknande sak. Då er det ikkje så overraskande at Høgsterett ønskjer å gjere ei ordentleg vurdering i avdeling med munnlege forhandlingar, seier Audun Beckstrøm, bistandsadvokat for foreldra i Baneheia-saka, til NRK.

Kristiansen er dømd til forvaring i 21 år for å ha vore hovudmannen bak valdtektene av og drapa på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Han har heile tida nekta straffskuld og fekk i februar saka si gjenopna. Saka skal behandlast i Borgarting lagmannsrett.

Samtidig har Kristiansen kravd seg lauslaten mens ein ventar på behandlinga, men fekk ikkje medhald i dette i lagmannsretten. Her var det likevel dissens.

Advokaten hans Arvid Sjødin anka fengslinga i slutten av april.

(©NPK)