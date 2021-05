FHI åtvara mot å opne kranene i Oslo – byrådsleiaren forsvarer avgjerda

innenriks

I den endra koronaforskrifta for Oslo kommune kjem det fram at Folkehelseinstituttet meinte det var best å vente med å opne skjenkjekranene.

– Det er heilt rett at FHI har gitt ei vurdering om å utsetje opning av skjenking, og at smittevernoverlegen ønskte å skilje mellom utandørs og innandørs skjenking, seier byrådsleiar Raymond Johansen.

Han viser til at byrådet må ha tiltak som er forholdsmessige, og at smittetala har gått ned. Også tilliten befolkninga har til reglane, har bidrege til at byrådet fattar eit anna vedtak enn det FHI tilrådde.

– Vi oppfatta det som veldig rett no å treffe dette tiltaket, seier Johansen.

