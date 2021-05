innenriks

Samtidig som Oslo varsla omfattande gjenopning frå neste veke, kom byråden med nytt om vaksinedatoar fredag.

13. juni vil alle over 45 år ha fått tilbod om første vaksinedose, og veka etter byrjar Oslo å vaksinere 18-åringane.

– Det vi ser no, er at innan første veke i juli vil vi vere ferdige med alle, seier Steen, og viser då til at alle vil ha fått tilbod om første vaksinedose.