Johansen: Kan ikkje garantere at Oslo ikkje må stengjast på ny

innenriks

Den sosiale nedstenginga av Oslo, som har vart sidan starten av november, blir oppheva i midten av neste veke.

Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) seier at målet deira heile vegen har vore at når Oslo gjenopnar, skal det vere for godt.

– Men kan eg i dag garantere at vi ikkje igjen må innføre strenge tiltak? Nei, det kan eg dessverre ikkje, seier Johansen, og peikar på at Oslo har måtta handtere til tider svært høge smittebølgjer.

– Vi må tilpasse planane våre til situasjonen her og no. Derfor valde vi i første omgang å dele opp trinn to. Vi kan òg måtte justere på gjenopningsplanen ut frå utviklinga framover, seier han.

