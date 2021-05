Jordbruksoppgjeret lagt fram for Stortinget

innenriks

Dermed ligg det an til at bøndene får ei ramme på rundt 962 millionar kroner i auka pris for råvarer og auka overføringar frå staten, heiter det i proposisjonen til regjeringa til Stortinget.

Kravet frå Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag låg på over 2 milliardar kroner. Sistnemnde braut forhandlingane med staten allereie 6. mai. I dagane etterpå var det store demonstrasjonar frå norske bønder, mellom anna eit stort traktoropptog føre Stortinget.

Jordbruksoppgjeret blir avgjort av Stortinget fordi partane ikkje greidde å bli samde innan fristen. Regjeringspartia Høgre, Venstre og Kristeleg Folkeparti har ikkje fleirtal i Stortinget, men brukar å søkje støtte hos Framstegspartiet. Partiet har gjentekne gonger oppmoda bøndene til å gå i dialog med staten og meiner tilbodet frå staten til bøndene er godt.

– No skal vi setje oss inn i forslaget frå regjeringa. Det som er viktig for oss, er innretninga på jordbrukspolitikken, seier næringspolitisk talsmann Sivert Bjørnstad i Frp til NTB.

– Må tilpasse seg

Framstegspartiet hadde landbruksministerposten frå 2013 til 2020. Partiet legg ikkje skjul på at dei ønskjer store endringar i korleis landbruket får inntektene sine.

– Vi meiner det norske landbruket i større grad må tilpasse seg marknaden og auke inntektene sine i marknaden, framfor å vere avhengig av ein årleg avtale med staten, seier Bjørnstad.

Senterpartiets Geir Pollestad er leiar for næringskomiteen på Stortinget, som skal behandle saka. Frå Pollestads parti kan ikkje regjeringa vente seg støtte.

– Senterpartiet meiner dette jordbruksoppgjeret vil setje norsk matproduksjon tilbake. Det er alvorleg midt i ein pandemi, seier han til NTB.

Skuffa over fråvær av investeringspakke

Leiaren i bondelaget Lars Petter Bartnes er særleg misnøgd med at tilbodet frå staten ikkje inneheld ein ekstra investeringspakke utanfor ramma på 962 millionar kroner. Denne pakken var med i krava og dreiane til bøndene seg om ekstra investeringar for å lykkast med overgangen frå båsfjøs til lausdrift for storfe. Alle fjøs bygde før 2004, skal ha lausdriftsplassar innan 2034.

– Tolv år fram er kort tid, seier Bartnes til NTB.

Han ønskjer at næringskomiteen bidreg med føringar for ein slik investeringspakke.

