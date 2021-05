Legeforeininga om Janssen-vaksinen: – På grensa til uforsvarleg helsehjelp

innenriks

Etter at helsedirektør Bjørn Guldvog til VG torsdag varsla at det ikkje ville bli opp til til legen å vurdere motivet den enkelte har for å ønskje seg vaksinen, reagerer Legeforeiningas president.

– Det er ikkje sånn at ein pasient kan komme i dag og bestille ein resept på sovemedisinar. Sånn som eg har høyrt helsedirektøren i dag, vil Janssen-vaksinasjon vere å sjå på som helsehjelp, og då skal ein lege alltid vurdere om det er forsvarleg, seier presidenten i foreininga, Marit Hermansen, til VG.

– Set opp mot forsvarleg-omgrepet i helsepersonellova meiner vi dette er på grensa til uforsvarleg behandling, seier ho.

