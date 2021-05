Lettar i dokumentasjonskravet for å vere busett i Noreg

innenriks

Det vil ikkje lenger vere eit krav om å vere registrert i Folkeregisteret som busett i Noreg for å få rett til innreise etter innreiserestriksjonsregelverket, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet.

Personar som bur i Noreg, men ikkje har registrert seg som busett, vil ha moglegheit til å dokumentere dette på annan måte.

Strenge krav

For å motverke importsmitte og smittespreiing, har regjeringa innført strenge innreiserestriksjonar som inneber at svært få utlendingar har rett til innreise til Noreg.

Utanlandske borgarar som er busette i Noreg med opphaldsløyve eller opphaldsrett etter utlendingslova, har likevel unntak frå innreiserestriksjonane.

Regjeringa understrekar at det framleis vil gjelde strenge krav til dokumentasjon.

Hovudpunkta i dei nye reglane:

* Utlendingar som har fast tilhald i Noreg, noko som vil seie at dei har den faste heimen sin her, er unnatekne innreiserestriksjonane.

* Det er ein føresetnad at ein har opphaldsrett eller opphaldsløyve etter utlendingslova.

* Dersom ein ikkje kan dokumentere folkeregistrering som busett, må ein dokumentere at ein eig eller leiger bustad i Noreg. Detaljane om kva typar dokumentasjon som blir akseptert, kjem fram i rundskriv G-15/2021.

* Fritidseigedom blir ikkje rekna som fast tilhald.

* Dersom ein leiger bustad, må ein framleggje husleigekontrakt som viser at ein hadde bustad då ein reiste ut av Noreg, og at ein har bustad når ein no vil reise inn igjen.

* Det blir kravd som den klare hovudregelen ein leigekontrakt som var løpande på utreisetidspunktet. Dersom ein ikkje har det, må ein framleggje tilleggsdokumentasjon som sannsynleggjer at ein er busett i Noreg. Det kan vere arbeidskontrakt eller stadfesting på studie- eller skuleplass.

* Dersom ein ikkje er registrert som busett i Folkeregisteret, må ein òg sannsynleggjere at ein vender tilbake til Noreg etter ei utanlandsreise eller mellombels utanlandsopphald. Ein kan til dømes framvise flybillett for utreisa.

(©NPK)