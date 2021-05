NHO reagerer på nye reglar for karantenehotell

innenriks

– Dette ser ut til å kunne gi store utfordringar for nokre av medlemsbedriftene våre som har tilsette som gjer regelmessige oppdrag i utlandet, seier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

– Vi jobbar no saman med medlemmene for å få betre oversikt over korleis dette kan slå ut.

Regjeringa varsla fredag at skiljet mellom nødvendige og unødvendige reiser blir fjerna ved innreise til Noreg. I staden er det smittenivået i området ein har vore i, som skal avgjere om ein må på karantenehotell eller ikkje, uavhengig av formålet med reisa.

Dei nye karantenereglane trer i kraft torsdag 27. mai.

