Nakstad: Vi må rekne med meir smitte blant yngre ved vidare gjenopning

Tidlegare i vår sa Nakstad at smittetrykket måtte ned under 200 daglege smittetilfelle over tid før nye lettar kunne gjerast. Siste døgn er det registrert 505 tilfelle.

Likevel vil regjeringa fredag orientere om når trinn 2 av gjenopninga kan skje.

– Jo lågare smittepress vi har, jo mindre risiko er det for nye større oppbluss når samfunnet gjenopnar og folk har meir kontakt mellom kvarandre, seier Nakstad til NTB.

Han meiner det viktigaste er R-talet, som fortel kor mange ein smitta smittar vidare. Samtidig bidreg eit lågare tal på innlagde på sjukehusa til at gjenopninga kan skje no.

– Gjenopninga aukar R-talet, medan vaksinasjon senkar det. Førebels blir dette balansert med eit R-tal på rundt 1 i Noreg og talet på innlagde i sjukehus er stabilt, seier Nakstad.

Han peikar på at det rett nok er ein høgare del innlagde blant dei i aldersgruppene som ikkje er vaksinerte.

– Eg trur vi vil sjå meir smitte blant yngre menneske framover, og mindre blant dei eldre. Når stadig yngre vaksne òg er vaksinerte, vil R-talet truleg pressast kraftig nedover, slik vi har sett teikn til i Israel og Storbritannia, seier Nakstad.

