Politidirektoratet varslar gjennomgang av maktbruk overfor barn

Gjennomgangen skjer etter at Stavanger Aftenblad har hatt fleire avsløringar om politioppdrag i barnevernssaker. Det er allereie sett i gang ein gjennomgang av samhandlinga mellom barnevernet og politiet.

No skal òg bruken av fysisk makt av politiet under lupa, og Politidirektoratet varslar at det konkret skal bli sett på til dømes helserisikoen ved bruk av spyttmasker på barn.

– Eg synest absolutt det er på sin plass at desse temaa blir høgt løfta, seier Tone Vangen, beredskapsdirektør i Politidirektoratet, til Aftenbladet.

– Betre oppfølging av tvangsbruk overfor barn er generelt på dagsordenen vår, seier Vangen.

