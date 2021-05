Raymond Johansen: – No avsluttar vi den sosiale nedstenginga av Oslo

innenriks

– Dagen i dag er ein stor dag. No avsluttar vi den sosiale nedstenginga av Oslo, sa byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) på ein pressekonferanse i Oslo rådhus fredag ettermiddag.

Der offentleggjorde han at alt som er igjen av trinn to av gjenopninga i Oslo, blir innført frå onsdag neste veke.

Gjenopninga inneber at det blir lov med alkoholservering til klokka 22, restaurantar og kafear får igjen ta imot sitjande gjester, treningssenter og symjehallar, teater, museum og konsertstader får opne igjen. Det blir opna for arrangement innandørs for inntil 20 personar når det er faste, tilviste plassar.

– Vi tek eit stort steg mot ein gjenopna by og eit stort steg tilbake til den kvardagen og det bylivet som vi har sakna så lenge, sa byrådsleiaren.

Johansen sa at gjenopninga vil bidra til å få mange som har hatt permittert eller har vorte arbeidsledige, tilbake i jobb.