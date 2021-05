Skal vurdere om Varaldsøy-sikta er tilrekneleg

innenriks

– Vi har innhenta ein primærpsykiatrisk rapport og vil hente inn ein full judisiell. Det var det som vart tilrådd i den primærpsykiatriske, seier politiadvokat Janne Ringset Heltne i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Ein judisiell observasjon blir gjord for å vurdere om sikta er tilrekneleg. Dersom retten meiner at ein person har vore utilrekneleg på gjerningstidspunktet, kan vedkommande ikkje dømmast til fengsel.

– Eg er ikkje bekymra for forvaring i denne saka. Det kan vere greitt å få ein full judisiell observasjon av klienten min. Det er ikkje uvanleg i slike saker, seier forsvararen til mannen Jørgen Riple.

Den 47 år gamle mannen nektar straffskuld og har sagt at han ikkje hugsar dei sentrale sekunda. Han har òg sagt at han meiner at Normann må ha vorte skadd i eit fall.

Dette festar ikkje politiet lit til. Dei meiner at dei har funne eit drapsvåpen på åstaden.

– Det er ein gjenstand som vi meiner er nytta som slagreiskap. Det er gjort funn på han, som vi meiner knyter både gjenstanden og sikta til drapet, seier Ringset Heltne.

